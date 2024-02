O que acontece no seu corpo quando você come fast-food? - Muitas vezes, é difícil resistir às comidas fast-food. Esses alimentos ficam prontos rapidamente e são práticos quando temos um dia a dia muito corrido e não conseguimos parar com calma e ter uma refeição de verdade. Contudo, não é novidade que junk food tem poucos nutrientes, pode trazer dezenas de problemas à saúde e ainda viciar - isso mesmo, existem diversos estudos que comprovam que certos alimentos podem causar dependência! Mas o que acontece no nosso corpo quando comemos fast-food? Clique na galeria e descubra!

© Shutterstock