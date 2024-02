Dois alimentos que uma nutricionista nunca come

Você se preocupa em escolher alimentos nutritivos quando faz compras? Mesmo com todo cuidado, é possível que você esteja enchendo a despensa com alguns produtos que não são tão saudáveis quanto imagina. A nutricionista e criadora de conteúdo Leanne Ely (@savingdinner no TikTok) revelou três alimentos populares que ela (quase) nunca tem em casa.

1. Cogumelos enlatados:

Leanne alerta que a Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos permite uma média de 20 larvas por 100 gramas em uma lata de cogumelos antes que o produto seja considerado defeituoso ou inseguro. Hmmm, apetitoso!

2. Camarões com a linha preta:

A linha preta nos camarões é a tripa, que acumula as fezes do animal. Apesar de não ter efeitos negativos conhecidos, Leanne recomenda removê-la antes de comer ou cozinhar os camarões para uma experiência mais agradável.

Fique atento:

Esses são apenas dois exemplos de alimentos que podem ter "surpresas" desagradáveis. É importante sempre ler os rótulos com atenção e pesquisar sobre a procedência dos produtos que você compra.

