O seu cão tem mau hálito? Ofereça-lhe estes cinco alimentos

Sim, a halitose canina pode se tornar rapidamente desconfortável para os proprietários. Em alguns casos, é um sintoma de doença periodontal e pode indicar problemas como "doenças cardíacas, renais, hepáticas e articulares", conforme afirmado pelo Clube Canino dos Estados Unidos, citado no BestLife. Quando não está associado a nenhuma condição médica, é hora de fazer algumas alterações na alimentação do seu companheiro de quatro patas.

Aqui estão cinco alimentos que podem ser bastante úteis para combater o mau hálito canino:

Salsa: Adicionar salsa fresca à dieta do seu cão pode refrescar o hálito de dentro para fora, pois contém clorofila que disfarça o odor e neutraliza odores internos do corpo e da digestão.

Coentro: Apesar de ter um efeito semelhante, muitos cães não apreciam o sabor. Recomenda-se oferecê-lo em pequenas quantidades e sem os caules, que podem ser difíceis de digerir.

Iogurte probiótico sem açúcar: Consumido com moderação devido à lactose, o iogurte probiótico ajuda a combater bactérias nocivas na boca e no intestino, contribuindo para um hálito mais fresco.

Óleo de coco: Com propriedades antimicrobianas, o óleo de coco reduz as bactérias nocivas na boca, melhorando a condição das gengivas e dos dentes do seu cão.

Cenouras ou maçãs: Esses alimentos podem agir como escovas de dentes naturais, ajudando a remover a placa bacteriana e contribuindo para a melhoria do hálito do seu cão.

