Qual é a quantidade de fibra diária que precisa para perder mais peso?

Quem busca perder peso eficazmente pode e deve incluir alimentos ricos em fibra na dieta, pois são elementos essenciais que auxiliam nesse processo. Mas afinal, qual a quantidade diária necessária?

O site Eat This, Not That conversou com a nutricionista Chelsea LeBlanc em busca de uma resposta. "Quando se trata de perda de peso, todos falam sobre proteínas, mas muitas vezes esquecem-se de uma das principais estrelas da nutrição: as fibras", destaca.

A fibra desempenha um papel crucial ao aumentar a saciedade, reduzindo a sensação de fome e evitando o consumo excessivo de calorias. Segundo a nutricionista, as recomendações diárias para mulheres situam-se em torno de 25 gramas, enquanto para homens, o valor é aproximadamente 38 gramas.

Entretanto, é importante entender essas recomendações como um guia, não sendo necessário contar meticulosamente cada grama de fibra consumida.

