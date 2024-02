Amy Schumer é diagnosticada com síndrome de Cushing

A comediante Amy Schumer, de 42 anos, revelou que foi diagnosticada com síndrome de Cushing. Ela falou sobre seu estado de saúde na edição de sexta-feira (24) do programa "News Not Noise" de Jessica Yellin.

A síndrome de Cushing é causada por um excesso de cortisol no corpo. Isso pode ser resultado de um tumor na hipófise ou nas glândulas suprarrenais, ou do uso excessivo de medicamentos corticosteroides.

Alguns dos sintomas da síndrome de Cushing incluem:

Aumento da gordura no tronco, com braços e pernas finas

Nódoas negras na pele

Estrias vermelhas

Alterações do humor e do sono

O diagnóstico da síndrome de Cushing pode ser complicado e exige vários exames. As análises de urina e sangue podem precisar ser repetidas várias vezes.

Não há forma de prevenir a síndrome de Cushing. O tratamento geralmente envolve a remoção do tumor, se houver, ou o uso de medicamentos para reduzir a produção de cortisol.

Amy Schumer não deu detalhes sobre seu tratamento, mas disse que está se sentindo melhor. Ela agradeceu aos seus fãs pelo apoio e disse que está ansiosa para voltar a fazer comédia.

