Existe mesmo sincronia menstrual? O que a Ciência diz! - Se você já viveu com várias mulheres menstruadas, provavelmente já vivenciou a sincronização do período. A sincronia menstrual descreve uma crença popular de que mulheres que moram juntas ou passam muito tempo juntas verão o tempo de suas menstruações sendo sincronizados ou alinhados. Colegas de quarto, amigas próximas, colegas de trabalho, casais do mesmo gênero e familiares que iniciam o período menstrual no mesmo dia, todos os meses, podem sentir que esse é um vínculo especial entre elas. Mas será este um fenômeno real, apenas uma coincidência ou mito popular? Curioso? Confira esta galeria para descobrir o que a ciência tem a dizer sobre a sincronia menstrual.

