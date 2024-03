Elizabeth Sweetheart: A mulher que vive em um mundo verde

Elizabeth Sweetheart não é uma mulher comum. Há 20 anos, ela se apaixonou pela cor verde e decidiu transformar sua vida em uma verdadeira ode a essa cor vibrante. De seu cabelo verde esmeralda às roupas que usa, passando pela decoração da sua casa, tudo em sua vida é verde!

Em recente entrevista ao programa "This Morning", Elizabeth revelou o que a motiva a viver em um mundo verde: "Acho que é porque adoro cores. Sempre adorei cor. Usei muitas cores durante a minha vida e o verde sempre me pareceu a cor mais alegre. Faz todos felizes e é fácil viver com ele".

Inspirada por sua avó, Elizabeth se dedicou ao mundo das artes e encontrou no verde a cor perfeita para expressar sua criatividade. Sua casa é uma verdadeira explosão de verde, desde os móveis e eletrodomésticos até os utensílios de cozinha e a porta de entrada.

Elizabeth não passa despercebida por onde passa. Nas ruas, as pessoas a reconhecem e pedem para tirar fotos com ela. Nas redes sociais, ela acumula milhares de seguidores que se inspiram em sua alegria e positividade.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por The Green Lady (@greenladyofbrooklyn)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por The Green Lady (@greenladyofbrooklyn)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por The Green Lady (@greenladyofbrooklyn)

Leia Também: Gisele Bündchen não contém as lágrimas ao falar sobre divórcio