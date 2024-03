3 alimentos deliciosos para manter seu cérebro saudável

Com o passar dos anos, é natural que nosso corpo passe por algumas mudanças, e o cérebro não é exceção. Mas não se preocupe! Hábitos alimentares saudáveis podem fazer toda a diferença na saúde do nosso órgão mais importante.

O neurocientista Robert Love e o médico especialista em medicina chinesa e funcional Michael Gaeta se uniram em um vídeo no TikTok para revelar "três alimentos deliciosos que você pode comer regularmente" para turbinar seu cérebro.

1. Peixes gordurosos:

Ricos em ácidos graxos ômega-3, como EPA e DHA, peixes como o salmão são campeões quando se trata de saúde cerebral. Esses nutrientes contribuem para o bom funcionamento das células cerebrais, protegendo-as contra o declínio cognitivo e até mesmo doenças como Alzheimer e demência.

2. Frutas silvestres:

Cheias de antioxidantes, as frutas silvestres combatem os radicais livres que danificam as células cerebrais. Além disso, elas melhoram a microcirculação no cérebro, otimizando o fluxo sanguíneo e o fornecimento de nutrientes. Morangos, mirtilos, framboesas e amoras são ótimas opções para incluir na sua dieta.

3. Chocolate amargo:

Contendo flavonoides com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, o chocolate amargo (com pelo menos 70% de cacau) ajuda a proteger as células cerebrais e melhorar a função cognitiva. Mas atenção: moderação é a chave! Uma porção de 20 gramas (ou dois quadradinhos) por dia já é suficiente para colher seus benefícios.

Leia Também: Quer ter uma boa noite de sono? 11 alimentos que deve evitar