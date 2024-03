Quatros dicas para acabar com o vício do açúcar no café

Você ainda adiciona açúcar ao café? É hora de repensar esse hábito. A verdade é que, apesar de ser delicioso, o açúcar faz mal à saúde.



Para ajudá-lo a deixar o açúcar de lado, a nutricionista Maria Gama compartilhou três dicas que podem ser úteis. "Pequenas mudanças fazem a diferença, então confie no processo", escreveu ela em uma publicação no Instagram.

Dicas:

Começar usando metade do pacote de açúcar é uma boa maneira de se acostumar com o sabor do café sem açúcar.

Substituir o açúcar por canela em pau ou pó é uma opção natural que pode dar um toque especial ao café.

Usar adoçante é uma alternativa para quem não quer abrir mão do sabor doce.

Preferir um café mais suave pode ajudar a reduzir a necessidade de adicionar açúcar.



Deixar o açúcar de lado pode ser um desafio, mas é possível. Com pequenas mudanças, você pode se acostumar com o sabor do café sem açúcar e, assim, melhorar sua saúde.

