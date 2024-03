Qual Barbie você é, de acordo com seu signo - Seja fã ou não, em 'Barbie' (2023) vimos uma infinidade de Barbies diferentes vividas por atrizes talentosas. Da Barbie Sereia à Barbie Presidente, havia um perfil no filme para todos os estilos e gostos. E como acontece com cada signo do zodíaco, cada Barbie na Barbielândia tem algo que lhe torna especial. De personalidades, habilidades e profissões variadas, confira esta galeria para descobrir qual Barbie é você, de acordo com o seu signo!

© <p>Getty Images</p>