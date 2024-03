Os distúrbios mentais do Ursinho Pooh que você não sabia! - No que diz respeito aos personagens de livros e desenhos infantis, o Ursinho Pooh e sua turma estão definitivamente entre os mais famosos. Pooh e seus amigos são os favoritos entre as famílias há gerações e muitas pessoas pensam neles com carinho ao relembrar suas histórias de infância mais amadas. Talvez seja por esse motivo que um estudo sobre a saúde mental de cada um dos personagens de 'O Ursinho Pooh' tenha sido publicado em 2000. E isso provocou um debate acalorado. O estudo 'Pathology in the Hundred Acre Wood: A neurodevelopmental perspective on A. A. Milne', de autoria de Sarah E. Shea em colaboração com Kevin Gordon, Ann Hawkins, Janet Kawchuk e Donna Smith foi publicado no Canadian Medical Association Journal. Polêmicas à parte, os transtornos mentais de cada personagem são bem interessantes. Bateu curiosidade? Então, confira esta galeria para descobrir o que os autores tinham a dizer sobre o estado mental de cada um dos nossos amados personagens de 'O Ursinho Pooh'. Clique na galeria e confira!

© NL Beeld