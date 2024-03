Prancha X: O exercício que fortalece os ombros e deixa a barriga lisa

A prancha é um dos exercícios mais completos disponíveis, pois trabalha vários grupos musculares de maneira eficaz e não é complicada de executar. No entanto, o desafio geralmente está em manter a posição por um tempo prolongado. No entanto, existe uma variante que pode intensificar ainda mais o treino: a prancha X.

De acordo com o site Tom's Guide, para realizar a prancha X, você deve começar na posição tradicional de prancha, com os braços estendidos e as pernas alinhadas. Em seguida, afaste tanto as mãos quanto as pernas, formando uma figura semelhante à letra X.

Essa variação proporciona maior estabilidade à região dos abdominais e dos ombros, além de aumentar a força em todo o corpo, incluindo glúteos, braços e quadríceps.

É importante ter cautela para não afastar as mãos e as pernas demais, o que poderia criar instabilidade no corpo. O ideal é distribuir o peso de maneira uniforme.

Recomenda-se realizar entre três e quatro séries de 20 a 30 segundos cada.





