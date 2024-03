Diga não ao desperdício e aprenda a fazer um Bolo de Casca de Maçã

Está querendo aproveitar todas as maças que estão na fruteira, mas ainda não sabe como fazer isso? Para te ajudar nessa, ensinamos a fazer um Bolo de Casca de Maçã, com rendimento de até 10 porções.

Para aprender a fazer, confira a receita abaixo:

Bolo de Casca de Maçã

Ingredientes:

1/2 embalagem de Biscoito Maizena Fortaleza

1 xícara (chá) de uvas passas pretas (opcional)

1 ½ xícara (chá) de vinho tinto

4 ovos

1 xícara (chá) de óleo

casca de 2 maçãs

2 maçãs, em cubinhos

1 ½ xícara (chá) de açúcar

1 colher (sobremesa) de canela em pó

1 colher (sopa) de fermento em pó

2 xícaras (chá) de Farinha de Trigo Finna Tradicional

1 xícara (chá) de nozes, picadas

Modo de Preparo:

- Deixe as uvas passas de molho no vinho tinto por 3 horas;

- Bata no liquidificador os ovos, óleo, açúcar, as cascas da maçã e reserve;

- Leve ao processador o biscoito maizena e bata até obter uma farofa;

- Numa tigela grande, coloque a farinha de trigo, fermento em pó, a farofa de biscoito maizena, as maçãs, canela em pó e mexa bem;

- Acrescente à mistura do liquidificador, as nozes, as uvas passas (opcional) e mexa até envolver bem todos os ingredientes;

- Unte com manteiga ou margarina polvilhada com farinha de trigo uma forma com cone central, acomode a massa e leve ao forno pré-aquecido (180ºC) por cerca de 40 minutos;

- Retire o bolo do forno, espere amornar e desinforme, peneire o açúcar e a canela por cima e sirva em seguida com sorvete de creme.

Dica: Para que a maçã não fique escura, acomode os cubinhos em uma tigela com água e gotas de limão.

Toque do Chef: Se for colocar as uvas passas na receita, para que elas fiquem mais saborosas, deixe de molho no vinho tinto na véspera.

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: 1 hora