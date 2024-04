Outono pede cuidados redobrados com cães

Com a chegada do Outono e a transição para o inverno, os tutores de cães devem estar atentos aos cuidados oftalmológicos de seus animais de estimação. Segundo dados fornecidos pelo SpecialDog, uma empresa especializada em produtos para animais, na estação há um aumento de 30% nas consultas veterinárias, e entre os principais fatores estão problemas oculares.

“No inverno, os problemas oculares em cães aumentam devido à exposição a condições climáticas adversas, como vento gelado e baixa umidade, que causam irritação nos olhos. Além disso, o tempo passado dentro de casa pode aumentar a exposição a poeira e alérgenos, enquanto a falta de luz solar pode afetar a produção de nutrientes essenciais para a saúde ocular”, explica a médica veterinária Ana Íris Batista.

As doenças mais recorrentes no período são a conjuntivite, a ceratoconjuntivite seca, as úlceras corneanas e a irritação ocular causada pela exposição ao vento frio e seco. “São problemas desencadeados por uma série de fatores sazonais, incluindo mudanças nas condições climáticas, aumento da poluição do ar e até mesmo a exposição a agentes alergênicos comuns nesta época do ano, como poeira e pólen”, explica a veterinária.

Para garantir a saúde ocular de seus companheiros de quatro patas durante os meses mais frios, Ana Íris orienta que os tutores podem adotar algumas medidas preventivas simples:

Limpeza regular dos olhos: Utilize uma solução oftálmica específica para cães para limpar delicadamente ao redor dos olhos, removendo qualquer sujeira, poeira ou secreções que possam se acumular.

Cuidados com cachorros cegos ou de visão reduzida

Cães que perderam a visão requerem cuidados especiais durante o período para garantir seu conforto e segurança. A veterinária Ana Íris dá mais dicas de cuidados para pets nesse estado:

Mantenha-os aquecidos: Estes pets podem ter dificuldade em encontrar locais quentes durante o inverno. Certifique-se de fornecer cobertores extras ou uma cama aquecida para garantir que eles fiquem confortáveis durante as noites frias.

“Ao adotar essas medidas preventivas e estar atento aos sinais de desconforto ou irritação nos olhos do seu cão, os tutores podem garantir que seus pets desfrutem de uma visão saudável e livre de problemas durante todo o ano, incluindo os meses mais frios do outono e inverno”, finaliza a veterinária Ana Íris Batista.