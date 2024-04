Saiba como se manter saudável e se prevenir de doenças durante outono

Durante o outono, estação do ano que foi iniciada na segunda quinzena de março no Brasil, muitas pessoas podem se sentir mais vulneráveis a doenças respiratórias diante de condições climáticas mais variáveis. Diante disso, existem várias estratégias que podemos adotar para fortalecer nosso sistema imunológico e evitar contaminações no período.

O sistema imunológico é a defesa natural do corpo contra infecções. Ele é composto por uma série de células, órgãos e tecidos que trabalham juntos para proteger o corpo de germes e outros agentes nocivos.

Uma alimentação equilibrada é essencial para manter o sistema imunológico forte. Frutas e vegetais ricos em vitaminas, como laranjas, kiwis e brócolis, são especialmente benéficos. Além disso, o consumo de alimentos ricos em ômega-3, como peixes e chia, também ajuda a fortalecer o sistema imunológico.

O exercício físico regular também é uma excelente maneira de nos fortalecermos. Atividades como caminhar, correr ou andar de bicicleta podem ajudar a aumentar a circulação de células imunológicas no corpo, tornando-o mais resistente a infecções.

Além disso, é importante garantir que se está dormindo o suficiente, pois o sono é quando nosso corpo se recupera e se repara, o que é essencial para um sistema imunológico saudável.

Segundo Cleciene dos Anjos Musquim, coordenadora do curso de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, é essencial a adoção de algumas medidas para conseguirmos passar “ilesos” de doenças durante o outono, principalmente para aquelas pessoas que já possuem histórico de enfermidades.

“Profissionais da área de saúde precisam capacitar, informar e incentivar a população a cuidar da sua saúde de forma holística, especialmente durante a temporada de outono, quando a prevenção de doenças é fundamental. Ao adotar hábitos saudáveis de vida e seguir essas dicas para fortalecer o sistema imunológico, podemos enfrentar a temporada com confiança e vitalidade”, destaca.

Abaixo, a docente detalhou como podemos fortalecer o nosso sistema imunológico:

Dieta Balanceada: Consuma uma dieta rica em nutrientes, incluindo frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis. Alimentos como alho, gengibre, cúrcuma, iogurte probiótico e cogumelos são conhecidos por seus benefícios imunológicos. Uma alimentação saudável poderá garantir a ingestão de vitaminas e minerais muito importantes para o sistema imunológico.

Hidratação Adequada: Mantenha-se bem hidratado, bebendo água regularmente ao longo do dia. Chás de ervas, como camomila, gengibre e hortelã, também podem fornecer benefícios adicionais para o sistema imunológico.

Exercício Regular: Pratique atividade física regularmente para fortalecer o sistema imunológico e reduzir o estresse. O exercício moderado, como caminhadas, corridas, natação e ioga, pode melhorar a circulação sanguínea e a função imunológica.

Sono Reparador: Priorize o sono adequado, dormindo de 7 a 9 horas por noite. O sono de qualidade é essencial para a regeneração celular e a função imunológica adequada.

Gerenciamento do Estresse: Encontre maneiras saudáveis de lidar com o estresse, como meditação, respiração profunda, práticas de mindfulness, hobbies relaxantes e tempo ao ar livre.

Realização de check-up: Faça check-ups periodicamente para avaliar o estado de saúde. Os exames preventivos são fundamentais para manter uma boa saúde, prevenir e rastrear doenças precocemente.