Para conseguir perder peso, aposte nestes alimentos ricos em fibra

Se quiser baixar os números na balança, alimentos ricos em fibra podem ser uma boa aposta. Ajudam a melhorar a digestão e a aumentar a sensação de saciedade. Também conseguem prevenir os excessos ao longo do dia.

O 'website' Eat This, Not That falou com a dietista Destini Moody para saber que alimentos ricos em fibra devem fazer parte da sua dieta para conseguir emagrecer. Veja a lista.

1- Sementes de chia;

2- Lentilhas;

3- Framboesas;

4-Couves;

5- Alcachofras;

6- Batata-doce;

7- Peras;

8- Quinoa;

9- Pipocas simples;

10- Couves de Bruxelas.

