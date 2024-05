Saiba qual alimento pode reforçar o ganho de massa muscular

Deseja ganhar alguns quilos extras e enfrenta uma batalha constante para aumentar de peso, mas os números na balança permanecem os mesmos? De acordo com a nutricionista Camila Monteiro, o milho pode ser uma ajuda para transformá-lo de magrinho para um pouco mais encorpado.

No programa 'É de Casa', da TV Globo, a nutricionista explicou que o milho possui diversos benefícios para o organismo. Nutricionalmente interessante, este alimento contribui para o bom funcionamento do intestino, controla a diabetes e até o colesterol alto, um fator de risco para problemas cardiovasculares. Além disso, é rico em fibras, o que o torna saciante, antioxidantes que combatem o envelhecimento, além de vitaminas do complexo B e minerais.

Segundo a especialista, uma boa alternativa é consumi-lo como pré-treino, já que o alimento aumenta os níveis de energia.

Mas não para por aí. Camila Monteiro acrescentou que o milho também pode ser um aliado para quem deseja emagrecer. "Substitui completamente um carboidrato", afirmou, destacando que "o milho é muito mais saudável que o pão".



