Três signos que poderão se gabar de ter muita sorte no amor em maio

O amor vai bater à porta das pessoas de, pelo menos, três signos do zodíaco. Conhece alguém desta lista do Informe Brasil?

Confira!

Touro (21 de abril a 20 de maio)

O mês de maio será de estabilidade e dedicação. No amor, vai atravessar um período particularmente favorável e reforçar as relações.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Os astros estão a seu favor. Vai sentir-se mais confiante e receptivo ao amor. Esta é uma ótima oportunidade para deixar de lado as incertezas e entregar-se às emoções.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Os nativos deste signo serão encorajados a abraçar o amor com entusiasmo e esperança. Esta fase é ideal para explorar as profundezas do amor.

