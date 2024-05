Fibromialgia: os fatores de risco que levam a esta doença crônica

Segundo o 'website' da rede de saúde CUF, a fibromialgia "é uma doença crônica caracterizada por queixas neuromusculares dolorosas e difusas mas também pela presença de pontos de dor em regiões específicas."

Parte do problema está nos seus sintomas que podem ser silenciosos, diminuir e voltar a aparecer com o passar do tempo. As regiões do pescoço, dos ombros e a lombar acabam por ser mais afetadas.

Este domingo, assinala-se o Dia Mundial da Fibromialgia. O 'website' Health cita alguns dos fatores que podem aumentar o risco de vir a ter esta doença. Conheça-os

Histórico familiar;

Transtorno de saúde mental;

Obesidade;

Problemas reumáticos;

Fumar;

Traumas cerebrais ou da medula espinhal.

