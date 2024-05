Novo teste de sangue pode determinar risco de AVC

Um estudo conduzido pela UCLA Health, nos Estados Unidos, e publicado na revista Stroke no início de maio, revelou que uma simples análise de sangue pode ajudar a prever o risco de acidente vascular cerebral (AVC) e declínio cognitivo.

De acordo com a pesquisa, o foco está nas concentrações de uma rede de moléculas inflamatórias que os médicos podem usar para calcular o risco associado a esses problemas de saúde.

Jason Hinman, um dos autores do estudo, destaca que, da mesma forma que os testes de colesterol são utilizados para avaliar o risco futuro de ataques cardíacos, é possível estimar o risco futuro de AVC por meio de um exame de sangue simples. Isso pode facilitar o acesso a um melhor atendimento médico.

A pesquisa concentrou-se na interleucina-18 (IL-18), uma rede de moléculas específicas. Aqueles com níveis mais elevados de IL-18, situados entre os 25% mais altos, tinham uma probabilidade de 84% de sofrer um AVC.

No entanto, os pesquisadores ressaltam que são necessários mais estudos para compreender com precisão as porcentagens de risco associadas.





