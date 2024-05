Você é mais inteligente do que pensa - e essas coisas podem provar! - Você já se sentiu uma das pessoas menos inteligentes da sua turma? Não é o único... Mas o que costumamos esquecer é que somos todos únicos e temos diferentes aptidões. Está provado cientificamente que existem várias formas de inteligência, que podem ser divididas em modalidades. A boa notícia é que todos nós somos mais forte fortes em uma ou mais áreas do que em outras. Algumas categorias de inteligência, como a matemática, são mais valorizadas no século XXI. De fato, indivíduos com talentos nessa área costumam ser bem renumerados e ter melhores oportunidades no mercado de trabalho. No entanto, as mentes que funcionam de maneiras diferentes também têm seus trunfos e vantagens e, ainda que essas características não sejam diretamente buscadas na economia de hoje, elas podem ser demandadas na economia atual. Clique na galeria, aprenda sobre os diferentes tipos de inteligência e descubra quais são as suas habilidades inatas!

