Todos os mistérios que rodeiam o sombrio Triângulo das Bermudas

Todos os mistérios que rodeiam o Triângulo das Bermudas - As águas que cercam o território britânico das Bermudas já custaram as vidas de mais de 1.000 pessoas. Muitos navios e aviões desapareceram do nada, na área entre as Bermudas e Miami, e muitos pilotos contaram histórias de suas bússolas enlouquecendo. Os misteriosos desaparecimentos e histórias bizarras deram origem a inúmeras teorias de conspiração, fortalecendo uma supersticiosa reputação em torno do Triângulo das Bermudas. Clique na galeria para descobrir alguns dos mistérios inexplicáveis mais intrigantes da ilha e das suas águas.

© <p>Shutterstock</p>