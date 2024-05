Primeira menstruação acontece mais cedo, diz novo estudo

Um novo estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, publicado esta semana na JAMA Network, sugere que a idade em que as meninas têm a primeira menstruação diminuiu cerca de um ano nos últimos 50 anos.

Os pesquisadores descobriram que as meninas de 19 a 24 anos atualmente tiveram sua primeira menstruação aos 11 anos, em média. Em contraste, as mulheres que atualmente têm entre 55 e 74 anos começaram a menstruar, em média, aos 12 anos.

De acordo com o estudo, também houve um aumento no número de meninas que tiveram a primeira menstruação antes dos nove anos ao longo das últimas cinco décadas. Os cientistas acreditam que essa mudança pode estar relacionada a níveis mais altos de obesidade infantil.

Além disso, as meninas participantes do estudo relataram que demoraram mais tempo para que seus ciclos menstruais se tornassem regulares.

A pesquisa analisou mais de 70 mil pessoas como parte do 'Apple Women's Health Study', um projeto que utilizou dados de rastreamento do ciclo dos iPhones e Apple Watches, além de questionários para obter informações adicionais sobre os ciclos menstruais.

Zifan Wang, líder do estudo, em entrevista ao The Washington Post, destacou a preocupação com o fato de as meninas demorarem mais tempo para atingir ciclos menstruais regulares. Segundo ela, "ciclos irregulares são um indicador importante de problemas de saúde na vida adulta. Isso nos preocupa."





