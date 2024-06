Cinco sinais de que o seu filho não ouve bem (esteja atento!)

nfelizmente, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 1,5 bilhões de pessoas no mundo sofrem de perda auditiva, incluindo 34 milhões de crianças. Destes casos, 60% são causados por fatores evitáveis.

Caso não saiba, "a audição é essencial para o desenvolvimento da fala e da linguagem, bem como para a educação, a aprendizagem e a socialização das crianças. Portanto, quanto mais cedo a perda auditiva for identificada, mais rápido se pode iniciar o tratamento adequado", explica Gonçalo Nunes, audiologista pediátrico na Widex – Especialistas em Audição, em comunicado.

Por isso, é importante estar sempre atento ao comportamento das crianças e aprender a identificar os cinco sinais que podem indicar problemas auditivos:

- Falta de atenção ou dificuldade em seguir instruções: Se a criança parece frequentemente desatenta, não responde quando chamada e parece não ouvir o que está ao redor (por exemplo, o telefone tocando, a porta batendo, etc.), isso pode ser um sinal de perda auditiva.



- Atraso no desenvolvimento da fala: É importante observar se seu filho está desenvolvendo a fala de maneira compatível com outras crianças da mesma idade, pois o atraso na fala pode indicar problemas auditivos.

- Dificuldade no desempenho escolar: Preste atenção ao que os professores dizem sobre o comportamento de seu filho. Se a criança tem dificuldades em acompanhar as aulas ou entender as instruções, respondendo de forma inadequada ou perguntando frequentemente "O quê?", consulte um especialista em audição.

- Volume mais alto ao falar ou usar dispositivos eletrônicos: Falar muito alto e aumentar o volume da televisão ou outros dispositivos eletrônicos pode ser um sinal de que algo não está certo.

- Menção de um 'ouvido bom' e um 'ouvido ruim': Algumas crianças mencionam ter um "ouvido bom" e um "ouvido ruim", indicando qual ouvido permite ouvir melhor ou pior. Este é um indício que não pode ser ignorado.

Leia Também: Marido de Ivete Sangalo cria escola pra filhas estudarem em meio à natureza