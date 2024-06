Oncologista adverte: Este sintoma pode sinalizar câncer de pulmão

28.600 vidas perdidas: esse é o triste número de mortes por câncer de pulmão no Brasil em 2020, segundo dados do Inca. E o pior: a maioria desses casos é diagnosticada em estágio avançado, quando as chances de cura são menores.

Falta de acompanhamento médico? Um dos vilões dessa história. Em doenças graves como o câncer de pulmão, o diagnóstico precoce é crucial para aumentar as chances de cura. Por isso, é fundamental estar atento aos primeiros sinais!

Câncer de pulmão: o 5º vilão mais comum no Brasil. Segundo o Inca, esse tipo de tumor é uma ameaça real para a saúde da população brasileira.

"Diagnóstico precoce salva vidas!" É o que afirma o médico oncologista Xiuning Le em entrevista à revista Parade. Ele ressalta que detectar o câncer de pulmão em estágios iniciais abre portas para mais opções de tratamento e aumenta as chances de remissão.

Tosse persistente: o sintoma que você não pode ignorar. Uma tosse diferente do habitual, que não passa, é um alerta vermelho que precisa ser investigado. "É fundamental buscar avaliação médica se a tosse for nova, persistente e durar semanas ou meses, principalmente em pacientes com histórico de tabagismo", alerta o Dr. Le.

Confusão com outras doenças? Um erro comum. Muitas vezes, as pessoas confundem a tosse persistente com outras condições respiratórias, como gripes ou alergias, adiando a busca por ajuda médica. "É importante diferenciar esses casos", explica o oncologista.

Atenção redobrada! A tosse persistente pode ser sazonal ou relacionada a alergias, mas isso não significa que deva ser ignorada. Preste atenção a qualquer mudança na sua saúde respiratória e busque orientação médica quando necessário.

Lembre-se: o diagnóstico precoce é a sua melhor arma contra o câncer de pulmão. Fique atento aos sinais, cuide da sua saúde e não hesite em procurar ajuda médica!

