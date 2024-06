Não é só mania! Como o TOC pode realmente perturbar alguém - O Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) é amplamente mal compreendido. Caracterizado por pensamentos e compulsões opressoras e obsessivas, o diagnóstico dessa condição pode levar anos, se for descoberto corretamente. O estigma social é bem forte e estereótipos comuns e restritivos de uma pessoa evitando apertar a mão de alguém, batendo um certo número de vezes ou ser um "germafóbico" em geral só pioram as vidas de quem sofre e a conscientização acerca do problema. Inclusive, o TOC é um transtorno que pode aparecer de dezenas de maneiras e muitas vezes tem graves implicações para a vida e bem-estar de alguém. Se você convive com o TOC ou conhece alguém com essa doença, clique na galeria para conferir alguns fatos importantes sobre essa condição que todo mundo deveria saber.

