Vitamina D: Sinais de perigo a que deve estar atento

Níveis baixos de vitamina D, um nutriente essencial para pele, ossos e saúde mental, podem provocar uma série de problemas de saúde que vão muito além do cansaço constante.

A endocrinologista Fernanda Machado lembra ao portal Saúde em Dia que a vitamina D é um importante aliado do sistema imunológico. É que por isso que a sua falta pode levar a uma maior propensão a infeções, além de todos os sintomas associados à baixa imunidade.

Alguns dos sintomas podem ser, por vezes, passar despercebidos ou ser interpretados erradamente. A médica alerta para sinais de perigo como a queda capilar, especialmente em mulheres, e sintomas depressivos.

A carência de vitamina D também aumenta o risco de doenças inflamatórias do intestino, autoimunes, cardiovasculares e neurodegenerativas, bem como de infecções virais e bacterianas. Além disso, pode levar à perda óssea progressiva, "evoluindo para quadros de osteoporose grave com aumento do risco de fraturas", avisa.

"A vitamina D pode ser obtida através da alimentação, mas é sobretudo sintetizada através da pele", sendo que "as peles escuras podem ter mais dificuldade em sintetizar a vitamina D mas, em média, a exposição a raios ultravioleta de intensidade quatro a cinco, por um período de 15 minutos ou mais, permite a ativação da provitamina presente na pele", pode ler-se no portal do grupo Lusíadas.

Óleo de fígado de bacalhau, peixes gordos, leite e derivados, iscas de fígado, cogumelos e leveduras são fontes de vitamina D em que deve apostar.

