Inverno mais quente e seco: como evitar problemas nesses dias?

O inverno chegou no último dia 20 com a previsão de seca significativa, com poucas chuvas, com ondas de frio, especialmente em julho, mas também com ocorrências de temperaturas acima da média para a estação, de acordo com o site do Climatempo.

A combinação de dias quentes e secos aumentam os riscos do agravamento de doenças respiratórias, já que a elevada concentração de poluentes no ar pode ocasionar irritação nos pulmões.

A Dra. Sara Morhbacher, clínica geral do Hospital Alemão Oswaldo Cruz destaca a importância de manter a hidratação.

“É imprescindível importante tomar bastante água, porque o tempo seco contribuí para a desidratação corporal. Uma alimentação leve, composta de carboidratos, também pode contribuir para uma boa digestão e evitar sintomas de desconforto como azia e enjoos”.

A especialista diz ainda que as pessoas devem estar mais atentas para a proteção dos idosos e crianças nos dias mais secos.

“A atenção deve ser redobrada com a saúde desse público, que geralmente não sente muita sede e pode se desidratar com mais facilidade. Idosos e crianças são mais vulneráveis as bruscas alterações climáticas”, disse.

Dicas manter a saúde em dia durante o tempo seco

Utilize protetor solar: É fundamental para auxiliar nos cuidados com a pele e proteger contra os raios solares;

Roupas leves e assessórios para ajudar a enfrentar o calor: Roupas leves e claras, uso de acessórios como chapéus, óculos de sol ou até mesmo sombrinhas ajudam quem precisa se locomover pelas ruas em dias de muito sol e calor;

Beba água: A hidratação é fundamental para garantir o bom funcionamento do organismo. O ideal é não esperar ter sede para beber água. Para crianças e idosos a oferta de água deve ser rotineira;

Evite realizar exercícios físicos entre às 10 horas e às 16 horas: Durante esse período, o calor é predominante e pode prejudicar a saúde física e respiratória;

Lavar nariz e olhos com soro fisiológico: A lavagem pode evitar a secura e o sangramento das narinas;

Mantenha a casa limpa, higienizada e arejada: A poeira e a sujeira podem auxiliar na manifestação de bactérias, prejudicando a saúde respiratória.

