Como manter os níveis de energia ao longo do dia sem cafeína

Quando você começa a sentir cansaço, o que faz? Muitas pessoas provavelmente pegam uma xícara de café, e embora não esteja totalmente errado, "existe um limite para a quantidade de cafeína que você deve consumir diariamente", alerta o médico Rowan Connell, citado no Mirror.

De acordo com o especialista, "não deve consumir mais de 400 miligramas de cafeína por dia", o que equivale a seis cafés instantâneos.

O consumo excessivo de cafeína pode causar sintomas desagradáveis como problemas de sono, distúrbios digestivos, pressão arterial elevada e aumento da ansiedade.

Portanto, o médico compartilhou algumas maneiras simples de manter os níveis de energia altos sem cafeína. Veja abaixo!

Dicas para aumentar a energia:

Consuma alimentos que estimulam os níveis de energia, como carboidratos complexos e alimentos ricos em proteínas, como amêndoas e aveia, que liberam energia lentamente ao longo do dia. Além disso, alimentos ricos em vitamina C, como laranjas, maçãs, morangos e brócolis, são importantes, pois contribuem para o funcionamento do metabolismo, ajudando a reduzir a fadiga;

Pratique exercícios diariamente. Estudos mostram que apenas 30 minutos de exercício moderado, cinco vezes por semana, aumentam os níveis de oxigênio no sangue, mantendo os níveis de energia ao longo do dia;

Priorize um sono de pelo menos sete horas todas as noites. Dormir bem ajuda a reduzir a dependência de cafeína durante o dia;

Mantenha-se hidratado. Ingerir pelo menos 2,7 litros de água por dia ajuda a evitar a sensação de cansaço.

Essas práticas simples podem ajudar a manter seus níveis de energia estáveis ao longo do dia, sem depender excessivamente de cafeína.

