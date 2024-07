Alerta: Estudante fica cega por uso incorreto de lente de contato

Em menos de uma semana a estudante de veterinária, Lara Brandão Tironi atingiu mais de 9 milhões de visualizações no TikTok com um relato de como ficou cega do olho direito pelo uso incorreto de lente de contato. Lara conta que usava óculos para corrigir a miopia e no final do ano passado comprou um par de lentes de contato em uma ótica com a receita dos óculos. Como nunca tinha usado lente de contato usado não teve orientação de um oftalmologista, assume que foi culpada pela perda da visão do olho direito. “O problema não foi da ótica ou da qualidade da lente”, afirma.

“Eu sempre tive mania de esfregar o olho. Também tomei banho usando lente’”, relata. Na troca de mensagens com os seguidores comenta que também dormiu usando lente. Um dia acordou enxergando tudo embaçado e buscou por consulta oftalmológica. “Tive uma laceração na córnea e ceratite por Acanthamoeba, um protozoário que me tirou a visão do olho direito”, afirma. Só agora tomou coragem para fazer o post e alertar os seguidores sobre o risco do uso incorreto de lente de contato. Nesta semana deve passar por transplante de córnea.

A importância da prescrição

Para o oftalmologia Leôncio Queiroz Neto do Instituto Penido Burnier o primeiro erro cometido do Lara foi usar a receita dos óculos para comprar lente de contato. Isso porque, a prescrição não é igual. “A lente de contato fica apoiada na córnea e por isso oferece melhor correção e campo visual que os óculos”, explica. Além disso, ressalta, a boa adaptação à lente de contato inclui avaliação da lágrima curvatura e relevo da córnea, exame de refração, fundo de olho e adaptação de uma lente teste antes da prescrição definitiva. Nem todos podem usar. “A lente de contato fica apoiada na borda da córnea. Para evitar lesões por atrito, em alguns casos é necessário primeiro tratar o olho seco, síndrome cada vez mais frequente com o intenso uso de telas por todas as idades,

O que é ceratite por Acanthamoeba

Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) mostram que a terceira causa mais frequente de perda da visão é a ceratite. Queiroz Neto afirma que a condição inflama a córnea, lente externa do olho responsável por 60% de nossa refração, podendo levar a sequelas permanentes na visão ou não, dependendo da causa. O oftalmologista explica que dormir com lente pode cegar porque durante o sono a produção da lágrima diminui 50%. Para piorar a lente cria uma barreira que impede a córnea de receera o oxigênio da lágrima e do humor aquoso, liquido que preenche nossos olhos. Tomar banho ou nadar de lente é arriscado porque a Acanthamoeba é abundante na água, pontua.

Como evitar a Acanthamoeba

“A ceratite por Acanthamoeba é a mais temida pelos oftalmologistas porque o micro-organismo tem duas fases de vida e por isso sua erradicação do olho é mais difícil”, salienta. Para se ter ideia, Queiroz Neto ressalta que a Acanthamoeba sobrevive no limbo dos estojos de lente de contato higienizados com soluções de ação única. Por isso, observa, o mais seguro é utilizar soluções com 0,6 por cento de peróxido de carbono que têm ação dupla. “Está comprovado que só este tipo de solução elimina as duas fases de vida da Acanthamoeba. O tipo de solução higienizadora utilizada explica porque este protozoário pode contaminar inclusive os olhos de quem usa lente de contato há anos”, comenta.

Sintomas

Os principais sintomas da ceratite enumerados pelo especialista são: dor intensa, diminuição da visão, olhos vermelhos, lacrimejamento e grande sensibilidade à luz. Ao primeiro desconforto recomenda marcar uma consulta de urgência. Isso porque, quanto antes for iniciado o tratamento menores são as sequelas para a visão. Outra recomendação é não utilizar nenhum tipo de colírio. A instilação de colírio com corticoide em uma ceratite por Acanthamoeba pode causar perfuração do olho e perda do globo ocular.

Tratamento

Queiroz Neto afirma que o tratamento da ceratite por Acanthamoeba pode demorar meses e evitar o transplante quando é iniciado logo no início da contaminação. Embora o transplante tenha evoluído bastante, pode ocorrer rejeição e a manutenção da integridade do olho é sempre melhor, salienta.

O tratamento inclui cauterização da lesão com clorexidina (1%), desbridamento da área lesionada, instilação combinada de clorexidina (0,02%), neomicina (0,5%) e metronidazol (0,4%).

Prevenção

As recomendações do oftalmologista para prevenir a contaminação da córnea em pessoas que usam lente são:

1 Faça a adaptação com um oftalmologista.

2 Lave e seque as mãos antes de manusear a lente.

3 Esfregue e enxague as lentes e o estojo com solução higienizadora de dupla ação com 0,6% de peróxido de hidrogênio.

4 Em caso de sensibilidade à solução higienizadora enxague com uma ampola de soro fisiológico antes de colocar as lentes nos olhos.

5 Troque a solução do estojo diariamente e o estojo a cada 3 meses

6 Higienize diariamente os cílios com xampu neutro

7 Retire as lentes antes de dormir

8 Nunca entre no banho, mar ou piscina usando lente de contato

9 Não use lente vencida.

10 Caso sinta algum desconforto com sua lente interrompa o uso.

11 Lembre-se: Lentes desconfortáveis sinalizam depósitos e necessidade de higienização profissional.

12 Mantenha os olhos hidratados com colírio lubrificante

13 Retire as lentes antes de remover a maquiagem e quando usar spray no cabelo

14 Coloque a lente antes da maquiagem

15 Retire as lentes em voos de mais de 3 horas.

O oftalmologista afirma que as lentes de contato são seguras, mas devem ser usadas corretamente. Para quem não quer usar óculos a opção mais prática é a cirurgia refrativa que corrige a miopia, hipermetropia e astigmatismo e tem um risco muito menor que o as lentes de contato, conclui.