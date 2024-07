O que acontece com o corpo quando a gente dorme com a TV ligada - Uma grande porcentagem de pessoas tem um aparelho de televisão em casa e muitos de nós temos um em nossos quartos. Não é incomum que as pessoas adormeçam enquanto assistem TV, mas, enquanto muitos de nós assistimos na sala (e tomamos isso como um sinal para ir para a cama), o que realmente acontece quando estamos assistindo no quarto, já na cama? É muito provável que a gente durma com a TV ligada. E esse hábito pode, sim, ter um impacto na quantidade, na qualidade e na saúde geral do sono. No entanto, também tem alguns benefícios potenciais. Clique e conheça os dois lados da discussão e o que acontece no nosso corpo.

