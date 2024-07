Teste identifica risco de ataque cardíaco em cinco minutos

Pesquisadores desenvolveram um questionário para uso doméstico que rapidamente identifica o risco de ataque cardíaco. A eficácia do teste já foi comprovada e, segundo os pesquisadores, ele possui o mesmo nível de precisão que análises de sangue e medições de pressão arterial.

"Graças a este teste, podemos identificar quase dois terços das pessoas entre 50 e 64 anos que têm depósitos significativos de gordura nas artérias coronárias, conhecidos como aterosclerose, e que, portanto, têm um alto risco de doença cardiovascular", explica Göran Bergström, autor principal do estudo, em comunicado.

O funcionamento do teste revolucionário é simples: consiste em 14 perguntas que levam de cinco a oito minutos para serem respondidas. Estas questões abordam fatores como idade, sexo, peso, circunferência da cintura, tabagismo, pressão arterial elevada, níveis elevados de gordura no sangue, diabetes e histórico familiar de doenças cardiovasculares.

Para testar sua eficácia, os pesquisadores conduziram um estudo com mais de 20 mil participantes, cujos resultados foram publicados na Journal of the American Heart Association. Concluíram que, ao combinar as informações das respostas em um algoritmo especial, o teste doméstico pode identificar 65% dos indivíduos com maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares.

