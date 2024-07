Novo efeito secundário? Ozempic e Wegovy podem aumentar risco de cegueira

Quase todos já ouviram falar de medicamentos como Ozempic e Wegovy, amplamente utilizados não apenas para tratar diabetes, mas também para perda de peso. Estes fármacos têm sido associados a múltiplos efeitos secundários, e um estudo recente concluiu que o semaglutide, ingrediente ativo tanto do Ozempic quanto do Wegovy, pode aumentar o risco de um tipo raro de cegueira.

Publicado na JAMA Ophthalmology por cientistas da Escola de Medicina de Harvard, o estudo analisou cerca de 1700 pessoas que usavam semaglutide para tratar diabetes tipo 2 ou obesidade, comparando com outros tratamentos. Os resultados indicaram uma possível ligação entre o semaglutide e a neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica. Especificamente, o semaglutide foi associado a um risco quatro vezes maior dessa condição rara quando utilizado para diabetes tipo 2, e sete vezes maior quando utilizado para obesidade, conforme relatado pelos pesquisadores.

Os dados mostraram que entre os pacientes com diabetes tipo 2 que usaram semaglutide, 8,9% desenvolveram a condição rara, em comparação com 1,8% dos que usaram outros medicamentos. Para os pacientes tratando obesidade, a taxa foi de 6,7% com semaglutide versus 0,8% com outros tratamentos.

A Novo Nordisk, fabricante dos medicamentos, respondeu ao estudo, citando na Forbes americana que os dados não são suficientes para estabelecer uma associação direta entre semaglutide e a doença, e que a condição não é considerada uma reação adversa aos medicamentos disponíveis publicamente. A empresa também apontou que o estudo tinha limitações de amostra, pois não foi um ensaio controlado randomizado, o qual é considerado o padrão-ouro para validar eficácia e segurança de tratamentos.



Leia Também: Pacientes tratados com remédios como Ozempic têm menos riscos após bariátrica, diz estudo