Dormir com o ventilador ligado pode causar doenças, alerta especialista

Com as altas temperaturas atingindo Palmas, tornou-se comum o hábito de dormir com o ventilador ligado. Contudo, estudos recentes e observações médicas têm levantado preocupações sobre os possíveis riscos à saúde associados a essa prática, deixando muitas pessoas acordando com sintomas desconfortáveis.

Letícia Rizello, biomédica e docente do curso deBiomedicina da Faculdade Anhanguera, aponta que uma das principais preocupações apontadas por essa prática é o ressecamento nasal e da garganta, causado pelo constante fluxo de ar. “A remoção da umidade natural das vias respiratórias pode causar irritações, coceiras e, em casos mais severos, facilitar a entrada de agentes infecciosos. Para pessoas que já sofrem de condições respiratórias como rinite ou asma, o uso constante do ventilador pode piorar ainda mais os sintomas”.

Outro aspecto destacado pela especialista é a possível propagação de poeira e ácaros no ambiente. “Ao movimentar o ar, o ventilador redistribui partículas suspensas, o que pode desencadear alergias e problemas respiratórios, especialmente em indivíduos sensíveis”.

Para minimizar esses riscos, Rizello sugere precauções importantes: “Manter o ventilador limpo, trocar os filtros regularmente e usar um umidificador no ambiente são medidas que podem ajudar a reduzir os efeitos negativos. Também é importante estar atento aos sintomas e procurar orientação médica quando necessário”.

A biomédica ainda recomenda algumas alternativas, como o uso de umidificadores de ar, ajuste da temperatura ambiente e a escolha de roupas de cama e pijamas apropriados, que podem contribuir para criar um ambiente propício ao sono sem depender exclusivamente do ventilador. Ao adotar essas precauções, é possível desfrutar de noites mais tranquilas, equilibrando o conforto térmico com a preservação da saúde respiratória.

A docente alerta também que crianças podem ser sensíveis ao vento do ventilador podendo ocasionar a dor de ouvido e câimbras musculares, e esses sintomas poucas pessoas relacionam ao ventilador. “Recomendo sempre umedecer uma toalha com água e adicionar algumas gotas de essência natural de lavanda, menta ou hortelã. Essas essências proporcionam uma sensação de frescor e ajudam a fortalecer a imunidade”.

Leia Também: Em dias frios, é importante preservar a saúde do sistema circulatório