Tireoide em alerta: Identifique sinais da doença no rosto

Rosto Inchado? Pode ser um sinal de disfunções da tireoide, como hipotiroidismo. Para evitar que isso aconteça, há sinais de alerta que você não deve ignorar.

Hipotiroidismo é uma doença crônica. Estima-se que 3% da população sofra dessa condição, mas 'afeta muito mais as mulheres do que os homens, especialmente a partir dos 30 anos', como mencionado no blog do grupo português Lusíadas. Surge quando a glândula tireoide não produz hormônios suficientes para o funcionamento normal do organismo, pois 'os hormônios tireoidianos regulam a energia do corpo' e pode ser causado pela falta de iodo na dieta. No entanto, a tiroidite autoimune é a causa mais comum.

O que talvez você não saiba é que 'pode afetar todos os órgãos do organismo', uma vez que eles dependem do hormônio tireoidiano para funcionar adequadamente. 'Em situações extremas, até mesmo o coração começa a funcionar mais devagar'.

De acordo com o Sistema Nacional de Saúde britânico (NHS), "os sintomas tendem a se desenvolver lentamente e os pacientes podem nem perceber que têm um problema por vários anos."

Confira abaixo os sintomas aos quais você deve estar atento, de acordo com o NHS:

Fadiga

Intolerância ao frio

Fraqueza muscular

Obstipação

Depressão

Dificuldade de concentração

Perda de memória

Queda de pelos no corpo, couro cabeludo e sobrancelhas

Rouquidão

Dor ao engolir

Falta de libido (desejo sexual)

Irritação nos olhos

Falta de ar

Além dos sintomas mencionados, é importante ressaltar que o hipotiroidismo também pode causar ganho de peso inexplicável, pele seca, unhas frágeis, menstruação irregular e alterações no humor. É fundamental buscar orientação médica caso você apresente alguns desses sinais de alerta."

A detecção precoce e o tratamento adequado do hipotiroidismo são essenciais para minimizar os impactos na saúde. Um médico endocrinologista é o profissional mais indicado para fazer o diagnóstico correto e prescrever o tratamento adequado, que geralmente envolve a reposição hormonal.

Além disso, é fundamental adotar uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes essenciais, incluindo alimentos fontes de iodo, como peixes marinhos e produtos lácteos. Evitar o consumo excessivo de alimentos processados e industrializados, que tendem a ser ricos em sódio, também é recomendado para evitar a retenção de líquidos e o agravamento do inchaço facial.

Lembre-se de que a informação e a conscientização são importantes aliadas no cuidado com a saúde. Fique atento aos sinais do seu corpo e não hesite em buscar ajuda profissional para um diagnóstico preciso e um tratamento adequado.