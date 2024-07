Os melhores (e piores) destinos de viagem para o seu bolso em 2024 - É difícil acompanhar os gastos quando estamos fora de casa. No entanto, agora mais do que nunca, os viajantes estão sendo conscientes sobre como alocar seu dinheiro suado. Uma das maneiras de ajudar a garantir que você não estrague o orçamento é escolher um destino que ofereça um bom custo-benefício geral para o que você paga. No Reino Unido, a pesquisa Post Office Travel Money Holiday Spending Report foi divulgada recentemente, fornecendo informações sobre onde os turistas sentem que o dinheiro vale mais quando estão viajando. A pesquisa analisou 28 destinos, classificando-os em ordem de pior para melhor valor agregado. Bateu curiosidade? Clique para descobrir os locais onde os turistas sentem que seu dinheiro vai mais longe - e onde ele não vai.

