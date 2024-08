Nutricionista ressalta os benefícios do mel para o organismo

O mel é um alimento considerado funcional, pois além de possuir nutrientes para o corpo, tem propriedades específicas que traz muitos benefícios à saúde e pode ser consumido em refeições como café da manhã e lanches.

De acordo com a coordenadora do curso de nutrição da Faculdade Anhanguera, Bruna Cristina Ramos, o mel ajuda a fortalecer o sistema imunológico e a prevenir doenças, principalmente, por ser rico em antioxidantes, vitaminas e minerais. “O mel possui um alto valor nutritivo, por isso é bastante usado para fins medicinais. Sua composição é bastante variável, pois depende muito da flora onde é produzido, do clima, das espécies de abelha que o fabricam, e da forma de manejo do apicultor. Como agente anti-inflamatório, antimicrobiana, equilibra a pressão arterial, e ajuda nos quadros de gripe”, aponta a nutricionista.

O mel é uma excelente opção para substituir o açúcar refinado, pois é um adoçante natural e mais saudável. É metabolizado mais lentamente, o que ajuda a manter os níveis de açúcar mais estáveis no sangue.

Além de contribuir para um melhor funcionamento intestinal, o mel contém enzimas digestivas que ajudam na quebra dos alimentos e a facilitar a digestão. Os probióticos presentes estimulam a produção das bactérias benéficas para o intestino.

O mel é versátil e saudável, mas é preciso atenção, pois o excesso pode gerar ganho de peso, e a recomendação é utilizá-lo como parte de uma dieta balanceada.