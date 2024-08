O que acontece com seu corpo se você só comer salada todos os dias?

O que acontece com seu corpo se você comer salada todos os dias? - A salada é um prato muito versátil. Pode ser consumida como acompanhamento ou como prato principal, e há opções de ingredientes suficientes para agradar a todos os gostos. A maioria das saladas consiste em uma base de vegetais, mas às vezes frutas, nozes, sementes, croutons e fontes de proteína são adicionadas à mistura. De fato, uma salada pode ser uma ótima refeição balanceada, mas seria um alimento para se consumir todos os dias e em todas as refeições? Aliás, o que acontece com seu corpo se você fizer isso? Clique na galeria a seguir para descobrir os prós e contras (incluindo riscos) dessa dieta saudável, porém, restritiva!

© <p>Shutterstock</p>