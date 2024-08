Remédio para verme? Doenças parasitárias mais comuns (e assustadoras) do mundo - Parasitas são organismos que buscam nutrição e proteção de outros seres vivos e podem causar doenças em humanos. Embora as doenças parasitárias sejam relativamente incomuns em algumas partes do mundo, em outras regiões podem ser absolutamente devastadoras. Transmitidas às pessoas através de parasitas encontrados em alimentos contaminados, água, solo ou picadas de insetos, é importante observar que nem todas as condições do gênero são devidas à falta de saneamento ou à pobreza. Na verdade, qualquer pessoa pode estar exposta a parasitas! Clique na galeria para descobrir as doenças parasitárias mais assustadoras do mundo e como evitá-las!

© Shutterstock