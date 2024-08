Sinais de que você foi uma criança mimada - Se você cresceu em um mundo onde poderia fazer tudo que quisesse, talvez não tenha aprendido as principais lições de vida. Receber muita atenção, bens materiais ou até mesmo muita clemência quando criança pode parecer bom no momento, mas pode haver consequências duradouras com as quais você será forçado a lidar na idade adulta. Nesta galeria, vamos explorar os sinais de que você era uma criança mimada, as características que você pode exibir agora por causa disso e soluções para o autoaperfeiçoamento. Clique na galeria para começar.

© <p>Shutterstock</p>