Sinais de que você está em um relacionamento tóxico - A maioria de nós já esteve envolvido em uma relação tóxica em algum momento de nossas vidas, seja na esfera pessoal ou profissional. Claro, nenhum relacionamento é perfeito, mas há certas pessoas que são realmente difíceis de se ter uma convivência saudável e você precisa realmente se afastar delas. Embora bons relacionamentos proporcionem uma sensação de segurança, felicidade, respeito e liberdade, os tóxicos podem lhe contaminar e até afetar sua saúde mental e física. Alguns companheiros ou colegas só se preocupam com eles mesmos, e podem transformá-lo em alguém que você nem se reconhece mais. Seja no local de trabalho, entre amigos ou com um parceiro romântico, se você está se sentindo sem energia e alegria, é hora de reavaliar esses relacionamentos. Confira esta galeria para ver alguns sinais problemáticos de uma relação tóxica.

© Shutterstock