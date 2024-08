Dieta do tipo sanguíneo: Será que a nova moda alimentar funciona? - Popularizada na década de 1990, a dieta do tipo sanguíneo já existe há algum tempo. A ideia foi apresentada pela primeira vez no livro 'A Dieta do Tipo Sanguíneo', que afirma que a alimentação e os regimes de condicionamento físico ideais para o corpo de uma pessoa podem ser desbloqueados usando seu tipo de sangue. Ele propõe que nossos ancestrais antigos evoluíram para prosperar com certas dietas, e cada tipo sanguíneo representa as características genéticas desses ancestrais. Ao comer de acordo com o nosso tipo sanguíneo, podemos colher os benefícios para a saúde e perder peso. Mas será que isso é mesmo algo a mais do que pseudociência? Intrigado? Clique para saber mais sobre a dieta do tipo sanguíneo e se ela realmente funciona.

