Como está o Brasil no ranking das melhores culinárias do mundo? - O ranking anual TasteAtlas das melhores culinárias do mundo foi publicado recentemente. Essa lista dos países mais deliciosos do planeta foi baseada nas avaliações médias dos pratos e produtos alimentares mais bem avaliados de cada país. Curioso para saber quais países estão entre os 30 primeiros? Então, clique na galeria e descubra quais são as melhores gastronomias do mundo!

© Shutterstock