Câncer colorretal: Sinais silenciosos da perigosa doença - Antes uma doença reservada aos idosos, as taxas de câncer colorretal estão aumentando entre os millennials. Alguns médicos nos EUA relataram um aumento de até 50% na incidência da doença de 1994 a 2014. O problema é que muitos indivíduos fisicamente aptos e preocupados com a saúde estão sendo diagnosticados com a doença, apesar de seus melhores esforços. A detecção nos primeiros estágios garante que você receba o melhor tratamento e cuidado. A intervenção precoce também está associada a taxas de sobrevida elevadas em pessoas com o diagnóstico desse tipo de câncer. Intrigado? Então clique para aprender sobre os sinais silenciosos do câncer colorretal e fique atento.

© Shutterstock