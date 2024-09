Cardiologista indica nove hábitos que previnem 'inimigo silencioso'

A hipertensão arterial, também conhecida como "pressão alta", é uma condição que frequentemente não apresenta sintomas e pode perdurar por muitos anos sem ser detectada. No entanto, é uma das principais causas de danos nos vasos sanguíneos e aumenta significativamente o risco de acidentes vasculares cerebrais (AVC) e infartos. Esse "inimigo silencioso" afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, tornando a prevenção uma questão vital para a saúde cardiovascular.

Com o objetivo de ajudar a prevenir a hipertensão, o cardiologista Celso Amodeo compartilhou, no portal Saúde em Dia, nove hábitos que podem reduzir os riscos e promover uma vida mais saudável:

Mantenha uma alimentação saudável e equilibrada – Priorize alimentos frescos, ricos em nutrientes e evite alimentos ultraprocessados;

Atenção ao consumo de sal – O excesso de sódio é um dos principais fatores de risco para a hipertensão. Procure moderar o uso de sal nas refeições;

Pratique exercícios físicos regularmente – A atividade física melhora a circulação e ajuda a manter o coração saudável;

Abandone o cigarro – O tabagismo é um grande vilão para o sistema cardiovascular, comprometendo a saúde dos vasos sanguíneos;

Reduza o consumo de álcool – O consumo excessivo de bebidas alcoólicas pode aumentar a pressão arterial;

Garanta um sono de qualidade – Dormir bem é essencial para a regulação de diversas funções corporais, inclusive a pressão arterial;

Use anti-inflamatórios apenas com prescrição médica – O uso indiscriminado de anti-inflamatórios pode impactar negativamente a pressão arterial.

Estou em risco de hipertensão?

A pressão arterial é classificada em diferentes categorias de risco.

Confira abaixo os níveis indicados:

Risco baixo: pressão inferior a 120/80 mm Hg;

Risco médio: entre 121-139/80-89 mm Hg;

Risco elevado: acima de 140/90 mm Hg.

É importante destacar que existem exceções. Por exemplo, para pessoas com diabetes, o risco elevado é considerado quando a pressão arterial está acima de 130/80 mm Hg. Além disso, para indivíduos com mais de 80 anos, a pressão sistólica (que mede a força com que o coração bombeia o sangue) deve, idealmente, estar abaixo de 150 mm Hg, conforme informações da rede de saúde CUF.

Esses hábitos simples, aliados ao acompanhamento médico regular, podem fazer toda a diferença na prevenção e controle da hipertensão arterial, ajudando a reduzir significativamente os riscos de complicações mais graves.

