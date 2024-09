Dicas fáceis (e naturais) para reduzir o Colesterol! - O colesterol é uma substância semelhante à gordura encontrada em todo corpo humano. Não é sempre ruim, mas como tudo na vida, consumir muito pode causar problemas. O colesterol alto aumenta o risco de acidente vascular cerebral (AVC) e de outras doenças cardíacas. O colesterol alto costuma ser causado por uma dieta rica em gordura saturada, obesidade e falta de exercícios. Aqueles que têm diabetes correm maior risco de ter colesterol alto, e algumas pessoas são também geneticamente predispostas. Às vezes, são usados medicamentos para tratar o colesterol alto, mas mudanças no estilo de vida também podem fazer milagres. Felizmente, existem várias maneiras naturais de melhorar o equilíbrio do colesterol no corpo. Clique nesta galeria para saber mais.

© Shutterstock