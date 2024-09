A genética do paladar: O que você gosta e detesta comer pode estar no seu DNA! - Sabia que nossos genes desempenham um papel importante na forma como processamos nutrientes? Da mesma forma, diferentes nutrientes têm efeitos diferentes em nossos genes. Mas será que podemos usar essas informações a nosso favor? É possível determinar se estamos ou não genericamente predispostos a certas condições? E se sim, como podemos ajustar nossas dietas para uma melhor saúde? Estamos entrando no campo da nutrigenômica. Nesta galeria, você vai conhecer mais sobre esse ramo científico que analisa a relação entre genes e nutrientes e o impacto que isso pode ter na nossa saúde. Clique e saiba mais.

