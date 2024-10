Signos que não suportam críticas (mesmo que sejam construtivas)

É muito importante saber lidar com críticas para crescer e corrigir alguns comportamentos. Infelizmente, alguns indivíduos não concordam e, por isso, entram na lista dos signos que não suportam críticas partilhada no Times of India.

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

São pessoas confiantes e escondem bem as suas inseguranças. Dão sempre o seu melhor e "levam as críticas muito a peito" porque "atingem diretamente o seu ego".

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Já se "auto criticam o suficiente e detestam quando alguém o faz em voz alta". Quando isto acontece ficam a sentir que "a outra pessoa os quer degradar e insultar abertamente".

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

São pessoas muito sensíveis e emocionais. Levam tudo a peito e sentem-se atacados quase instantaneamente. Infelizmente "a mais pequena crítica pode fazê-los chorar".