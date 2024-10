Saiba quais alimentos nunca deve congelar

Congelar alimentos pode ser uma solução prática para preservar a comida, mas nem todos os alimentos são adequados para o freezer. De acordo com a nutricionista Camila Pedrosa, em entrevista ao jornal Metrópoles, alguns alimentos perdem propriedades nutricionais e apresentam mudanças na textura e sabor quando congelados. Veja a seguir os principais exemplos e os motivos para evitá-los no congelador.

1. Vegetais de folha verde, como alface e couve

Embora o espinafre seja uma exceção, a maioria dos vegetais de folha verde perde a frescura e textura quando congelados, tornando-se moles e sem sabor. Isso ocorre porque as células vegetais são danificadas pela formação de cristais de gelo, o que compromete sua estrutura natural.

2. Tomate

O congelamento altera a textura do tomate, tornando-o pastoso ao descongelar. No entanto, se o alimento for processado em molhos ou sopas antes do congelamento, o problema é minimizado, pois a alteração de consistência já é incorporada ao preparo.

3. Batata

Congelar batatas faz com que se formem cristais de gelo em suas fibras, o que causa mudanças significativas na textura ao serem descongeladas, resultando em uma batata sem maciez e com sabor comprometido.

4. Chuchu e pepino

Ambos os vegetais possuem um alto teor de água. O congelamento danifica suas células, o que resulta em uma textura aguada e pouco agradável ao paladar quando descongelados.

5. Melancia e melão

Assim como o pepino e o chuchu, essas frutas têm elevado teor de água, o que compromete sua textura. O descongelamento deixa a polpa aguada e sem a consistência fresca esperada.

6. Frutas cítricas, como limão e laranja

Além de a textura ser afetada, as frutas cítricas podem perder vitaminas hidrossolúveis, como a vitamina C, durante o congelamento. Para preservar seus nutrientes, é recomendável armazenar apenas o suco das frutas.

7. Peixes ricos em ômega-3, como salmão e sardinha

Embora o congelamento possa ser seguro, o ômega-3, presente em peixes como salmão e sardinha, é suscetível à oxidação, o que pode afetar a qualidade nutricional desses alimentos.

Segundo Camila Pedrosa, a escolha do armazenamento adequado ajuda a preservar o sabor, a textura e os nutrientes dos alimentos, sendo fundamental seguir recomendações específicas para cada tipo de alimento, garantindo a qualidade e a segurança na hora do consumo.

