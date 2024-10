Habilidades importantes que você deve incluir em seu currículo hoje (e por quê) - Você ou alguém que você conhece está procurando um novo emprego? Já enviou currículos, mas não está recebendo respostas? Essa é uma situação frustrante para muitas pessoas. No entanto, há esperança! Incluir um espaço dedicado às suas competências no currículo pode aumentar suas chances de obter mais respostas. Se você está se perguntando quais competências destacar e por quê, este guia pode ajudar. Ele orientará sobre os tipos de habilidades existentes e quais são as mais relevantes para incluir em seu currículo. Curioso para descobrir quais competências devem constar no seu CV? Clique aqui agora.

© <p>Shutterstock</p>